Yeni Orduspor’un ismi '52 Orduspor Futbol Kulübü' oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki TESK Otel’de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkanlık seçiminin yanı sıra kulüp isim değişikliği yapıldı. Tek aday olan Şükrü Bodur, üyelerin tamamının oyunu alarak kulüp başkanlığına seçildi. Genel kurulda kulübün adının "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine de karar verildi.

Şükrü Bodur başkanlığındaki kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Bahtiyar Köksal, Çağatay Öztürk, Sebahat Köksal Işık, Cihan Ekşioğlu, Ali Mertan, Fatih Bostancı, Önder Okur, Turgay Güney, Doğan Deniz, Olgun Alp, Yavuz Şenyurt, Çetin Akgül, Yakup Kırca, Ümit Melikoğlu."