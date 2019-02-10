TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezon başında Yeni Orduspor’da göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla tepkileri çeken Genel Menajer Serdar Akkuş ile Teknik Direktör Nihat Balan ile yollar ayrıldı. Genel Menajer Serdar Akkuş ve Teknik Direktör Nihat Balan’ın görevine son verdi. Maçın ardından olağanüstü toplanan Yeni Orduspor Yönetim Kurulu, sezon başında göreve gelen, yaptığı açıklama ve takım içi uygulamalarıyla spor camiasının tepkilerini çeken Genel Menajer Serdar Akkuş ile 14. haftada takımı 4. sıradan alıp devre arası yapılan transferlere rağmen 21. haftada 11. sıraya kadar gerileten Teknik Direktör Nihat Balan’ın görevine son verdi. Yönetim Kurulu ayrıca Antrenörler Levent Gündüz, Kadir Kar, Nail Alköse ve Tevfik Akol ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.