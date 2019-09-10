Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)



STAT: Ordu 19 Eylül

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Volkan Kaan Topal (xx), Giray Kara (xx)

YENİ ORDUSPOR: Mert Can Elik (xx), Emre Bayrak (xx)/(Dk.70 Erce Güngör), Burak Özsoy (xx), Kemal Cingirt (xx), Ömer İnan (xx), Mert Efe Çölbeyi (xx), Adem Doğan (xx), Göksu Mutlu (xx), Cevatcan Ekinci (xx), Batuhan Aktaş (xx)/(Dk.46 Tevfik Doğukan Pala), Altan Kılıç (xx)/(Dk.62 Sergen Orman)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan Çavuşoğlu (xxx), Murat Rüzgar (xx), Rıdvan Sönmez (xxx), Onur Hafızoğlu (xx), Ufuk Ayaydın (xx)/(Dk.65 Mehmet Seçme), Muhammet Ali Yenilmez (xx), Fatih Arat (xXx)/(Dk.71 Abdullah Yurttaş), Zeki Sinanoğlu (xx), Mehmet Berber (xx), Şefik Koz (xx)/(Dk.86 Oktay Taze), Recep Yaşar (xxx)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Burak Özsoy (Yeni Orduspor), Dk. 86 Şefik Koz (Fatsa Belediyespor)

GOLLER: Dk. 43 Recep Yaşar, Dk. 62 Rıdvan Sönmez (Fatsa Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur mücadelesinde 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta mücadele eden Yeni Orduspor, evinde 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Fatsa Belediyespor’u ağırladı. İki Ordu takımının kozlarını paylaştığı karşılaşma Fatsa Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dk. 5: Karşılaşmaya Yeni Orduspor etkili başladı. Mor-beyaz-siyahlılarda meşin yuvarlakla buluşan Altan Kılıç, uzak mesafeden kaleye şut çekti. Kaleci Ömürcan topu iki hamlede kontrol etti.

Dk. 20: Fatsa Belediyespor sağ köşeden korner atışı kazandı. Topun başına geçen Ufuk Ayaydın topu ceza sahası içerisine ortaladı. Topa iyi yükselen Fatih Arat’ın kafa vuruşu kaleci Mert’te kaldı.

Dk. 26: Bu kez gol için yüklenen taraf Yeni Orduspor oldu. Sağ kanattan Cemal Cingirt’ın penaltı noktasına yaptığı ortasına Mert Efe vole vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Dk. 29: Konuk takımda Şefik Koz’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut, direği sıyırarak dışarı çıktı.

Dk. 43: Fatsa Belediyespor sol kanattan atak organizasyonu başlattı. Ufuk Ayaydın ceza sahası içerisine yaptığı ortasına kafayla vuran Recep Yaşar, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Dk. 45: Fatsa Belediyespor ceza sahasında oluşan karambolde Batuhan Aktaş’ın şutunda kaleci Ömürcan gole izin vermedi.

Dk. 54: İkinci yarıya rahat başlayan Fatsa Belediyespor, rakip kalede gol arayışlarını sürdürdü. Bu dakikada sahneye çıkan Onur Hafızoğlu’nun ceza sahası yayı üzerinden kaleye çektiği şutta top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk. 63: Fatsa Belediyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ufuk Ayaydın ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Şahin Berker pozisyon sonunda beyaz noktayı gösterdi. Sarı-lacivertlilerde meşin yuvarlağın başına geçen Rıdvan Sönmez, topu filelerle buluşturdu: 0-2

Dk. 72: Konuk ekipte Onur Hafızoğlu’nun çapraz pasında Mehmet Seçme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Seçme’nin kaleye çektiği şutu Yeni Orduspor savunması güçlükle çıkarttı.

Dk. 76: Yeni Orduspor’da Cevatcan’ın ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mert Efe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

Dk. 79: Yeni Orduspor farkı indirmek için üst üste rakip kaleye atak organize etti. Cevatcan’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta top, az farkla dışarı çıktı.



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