TFF’den dün yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK’nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK’nin yeni üyeleri şöyle: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu. Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı’nın yaptığı MHK, 21 Ekim’de istifa etmişti. ‘MHK yapısı değişecek’ Yeni kurul hakkında konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Yeni MHK’yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız” dedi.

Yeni MHK'da kimler var? Ferhat Gündoğdu kimdir?

Kara harp okulu mezunu eski bir asker. Albay emeklisi. Doktora sahibi. Şu an Türk Eğitim Derneği şirketinde planlama müdürü olarak görev yapıyor. 1 yıl gibi kısa bir süre Süper Lig hakemliği yaptı. Dört ay süreyle görevde kalan Sabri Çelik kurulunun da üyesiydi. Serdar Tatlı’nın istifasından önce Metin Tokat’ın yerine kurula atanmış, sadece 36 saat görev yapabilmişti. Tatlı istifası ardından oluşan kurula sürpriz şekilde başkan olarak atandı.

Yunus Yıldırım: Eski FIFA hakemi. Kurulun en kariyerli üyesi. Şu an Manisa’da Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Daha önce Zekeriya Alp komitesinde de görev yapmıştı. Görev yaptığı hakemlik yıllarında penaltı çalmamasıyla ünlenmişti.

Kamil Abitoğlu: 52 yaşında. Hakemliği 2015 yılında bıraktı. 3. kez MHK üyesi olarak görev yapacak.Daha önce Sabri Çelik ve kısa zaman önce istifa eden Serdar Tatlı komitelerinde de görev yaptı. Kurul üyeleri arasında Yunus Yıldırım’ın ardından gelen hakemlik tecrübesi en yüksek, Süper Lig’de en fazla düdük çalmış üye.

Hakan Sivriselvi: Süper Lig hakemliği yapan Hakan Sivriselvi, 2007-2008 sezonu sonunda hakemliği bırakmıştı. Daha önce 4 ay görev yapan Sabri Çelik komitesinde görev yapmıştı. Süper Lig Gözlemcisi olarak TFF de görev yapıyordu.

Nihat Mızrak: Eski Süper Lig yardımcı hakemlerinden olan Mızrak, genç ve dinamik bir isim. Diyarbakır bölgesinden. Ocak 2004’te oynanan Cem Papila’nın 5 kırmızı kart gösterdiği Samsunspor- Beşiktaş maçının yardımcı hakemiydi.

Hikmet Öksüzoğlu: 68 yaşında. Eski bir profesyonel futbolcu. Futbolculuğundan sonra başladığı hakemliği 1998 yılında bıraktı. İki kitap yazmış, emekli bir Fizik öğretmeni. Serdar Tatlı Kurulunda da üyeydi. 5.kez MHK’de görev yapacak.

Ahmet Şahin: Zekeriya Alp komitesinde de üye olarak görev yapmıştı. İş adamı olan Şahin, İstanbul bölgesinden.

Serdar Çakıroğlu: Eski FIFA yardımcı hakemi. Albay Emeklisi. Aynı zamanda veteriner hekim. Doktora sahibi. Askerlik sonrası Hukuk Hakültesini tamamladı. Şu an kendine ait avukatlık ofisi var.

Sebahattin Şahin: 1994-1995 yılında yönettiği Gaziantepspor- Denizlispor maçı kural hatası yaptığı gerekçesiyle tekrar edilmişti. Çok uzun yıllardır İzmir bölgesi Süper Lig gözlemcisi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda son 10 yılda tüm MHK’lerin eğitim kadrosunda yer alıyordu.











