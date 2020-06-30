Kalan 5 maçta ateş hattından kurtulmaya çalışacak olan Doğu temsilcisini ekonomik açıdan hayli rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Çin’in Shenzen takımı, son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncu için kesenin ağzını açtı. Bir süredir Malatya yönetimi ile bu konuda görüşmelerde bulunan Uzak Doğu kulübü, Sarı-Kırmızılılar’a Bifouma’nın bonservisi karşılığında 2.8 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Transfer sezon biter bitmez resmiyet kazanacak.

Azubuike ve Boutaib’den sonra

Sağ kanat mevkinde forma giyen 28 yaşındaki Kongolu futbolcu bu sezon 29 maçta 6 gol 2 asist ile oynadı. Ülkemizde Osmanlıspor, Sivas, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor formaları giyen futbolcunun alacağı rakamla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Yeni Malatyaspor, daha önce Boutaib, Aleksic ve Azubuike gibi oyuncularını da satarak kasasına önemli bonservis bedelleri koymayı başarmıştı.