Yeni Malatyaspor'un yedekleri göze girdi

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor müsabakasında yedek bekleyen oyuncular ile U19 takımı bir hazırlık maçı yaptı. Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların sahada yer aldığı maçı 4-0 kazanan A takım, performansıyla beğeni kazandı.

28 Ekim 2019, Pazartesi 18:17
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Yeni Malatyaspor'un yedekleri göze girdi

Yeni Malatyaspor’da Kayserispor müsabakasında yedek bekleyen oyuncular ile U19 takımı bir hazırlık maçı yaptı. Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasında yapılan müsabakayı A takım 4-0 kazandı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde başarılı bir performans ortaya koyan Yeni Malatyaspor’da Kayserispor karşısında oynamayan ya da sonradan giren oyuncular günü hazırlık maçı yaparak geçirdi.

Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların sahada yer aldığı maçı 4-0 kazanan A takım, performansıyla beğeni kazandı. Yeni Malatyaspor A takımının gollerini Buğra, Bifouma, Gökhan Töre ve Yiğithan kaydetti.

Kayserispor karşılaşmasında ilk on birde görev yapan futbolcular ise kısa süren bir yenileme çalışması yaptı.

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