Yeni Malatyaspor’un vazgeçilmezi Fabien Farnolle

Sarı-siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 27 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Beninli file bekçisi Farnolle aldı. 35 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan 34 maçın tamamında forma giydi. Farnolle toplamda 3 bin 60 dakika sahada kaldı.

Farnolle’ü 31 maçta 2 bin 596 dakika sahada kalan Robin Yalçın ile 27 karşılaşmada 2 bin 216 dakika süre bulan Afriyie Acquah takip etti.

En golcüsü devre arasında ayrılan Jahovic

Yeni Malatyaspor’un en golcü ismi devre arasında takımdan ayrılan Adis Jahovic oldu.

Sezonun ikinci yarısına kadar toplamda 18 maçta görev alan Makedon futbolcu, ikinci devre sarı-siyahlı formayı terletmemesine rağmen takımın en golcüsü olarak kaldı.

Tecrübeli santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 11 kez fileleri havalandırdı.

Adis Jahovic’i 21 müsabakada 6 gol atan Thievy Bifouma izledi. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile devre arasında takımdan ayrılan bir başka oyuncu Guilherme Marques de beşer gollük katkı verdi.

Jahovic’in yeri dolmadı

Yeni Malatyaspor’da devre arasında takımdan ayrılan Makedon futbolcunun yerini dolduramadı.

Sarı-siyahlılarda sezonun ilk yarısında 18 maçta 11 gol atan tecrübeli golcü ile devre arasında yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor bu futbolcunun yerini Hes Kablo Kayserispor’dan Umut Bulut ve FC Rostov takımından İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson ile doldurmaya çalıştı. Umut Bulut, sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor’a 17 maçta 3 gollük katkı verdi.

Kjartansson ise sarı-siyahlı forma ile 15 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi.

Malatya temsilcisi Umut Bulut ve Kjartansson’da aradığını bulamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un en hırçın futbolcusu Mustafa Akbaş oldu.

Sarı-siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 27 futbolcu 8 kırmızı, 78 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Mustafa Akbaş 2 kez kırmızı, 6 kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki en hırçın futbolcu olarak ön plana çıktı.

Robin Yalçın, Adis Jahovic, Eren Tozlu, Gökhan Töre, Issam Chebake ve Teenege Hadebe Malatya temsilcisinde kırmızı kart gören diğer futbolcular arasında yer aldı.

Performans

Bu sezon Süper Lig’de forma giyen Yeni Malatyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Dakika Sarı kart Kırmızı kart Gol

Fabien Farnolle 34 3060 2 0 0

Robin Yalçın 31 2596 8 1 3

Afriyie Acquah 27 2216 6 0 1

Issam Chebake 26 2167 6 1 1

Teenage Hadebe 23 1916 6 1 0

Sakıb Aytaç 22 1898 5 0 0

Mitchell Donald 32 1883 4 0 5

Arturo Mina 23 1815 6 0 0

Murat Yıldırım 25 1639 6 0 1

Adis Jahovic 18 1584 1 1 11

Gökhan Töre 23 1580 2 1 1

Moryke Fofana 29 1542 2 0 1

Thievy Bifouma 21 1457 2 0 6

Mustafa Akbaş 17 1372 6 2 0

Guilherme Marques 18 1318 3 0 5

Umut Bulut 17 1244 1 0 3

Karim Hafes 13 983 1 0 0

Vidar Örn Kjartansson 15 584 0 0 2

Ghaylen Chaaleli 11 574 4 0 0

Özer Özdemir 8 544 1 0 0

Remi Walter 9 384 0 0 0

Erkan Kaş 10 349 3 0 0

Ahmed Ildız 14 273 1 0 0

Youssuf Ndayishimiye 8 219 2 0 1

Eren Tozlu 6 126 0 1 1

Rahman Buğra Çağıran 5 126 0 0 0

Yiğithan Güveli 2 14 0 0 0