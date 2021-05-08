Ligin bir diğer nefes kesecek mücadelesine ise Rize ev sahipliği yapacak. Bülent Uygun'un takımın başına geçmesiyle alt sıralardan uzaklaşan Karadeniz ekibi, İrfan Buz'la ligde kalmayı hedefleyen Yeni Malatya'yı ağırlayacak. İki takım da alınacak bir galibiyetle düşme stresini ortadan kaldırmayı planlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Rize'de eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. Kart cezası nedeniyle Fernando karşılaşmada takımını yalnız bırakırken, aynı zamanda Baiano, Boldrin, Zafer Görgen ve Yasin Pehlivan da sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Eksik oyuncusu bulunmayan Malatya'nın en büyük kozu bu sezon 14 golle yıldızlaşan Adem Büyük olacak. Rize camiası da Fransız yıldızı Remy'e güveniyor.