Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda ise beklentileri karşılayamadı. Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı. Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 karşılaşmada 8 yenilgi, 1 beraberlikle kötü bir performans sergiledi.

Sarı siyahlılar, Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi oynadığı 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 13 de mağlubiyet yaşarken, 25 puan ve averajla 15. sırada yer aldı.

11 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş’a karşı deplasmanda 2-0’lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 11 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3) ve Hes Kablo Kayserispor’a (1-2) yenildi.

Kalan 8 maç final niteliğinde

Malatya ekibinin Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası oynayacağı 8 maç final niteliği taşıyor.

Söz konusu 8 müsabakanın 5’ini sahasında oynayacak sarı-siyahlılar, bu maçları kazanarak ligde kalmayı amaçlıyor.

Averajla Çaykur Rizespor’un üzerinde 15. durumda yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 12 Haziran’da yeniden başlayacak olan ligde üst üste 2 maçını sahasında oynayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un kalan maçları şöyle:

Hafta Maç

27. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

28. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe

29. Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

31. Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

32. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

33. Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

34. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü

AA