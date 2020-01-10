Devre arası kamp çalışmalarını yerinde izlemek için gittiği Antalya’da teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya gelen başkan Adil Gevrek bu ikiliyle fikir alışverişinde bulundu. Teknik heyetin bir stoper, bir orta saha ve hücum oyuncusu alınması talebine olumlu yanıt verdiği belirtilen Adil Gevrek’in kolları sıvadığı öğrenildi.

Bu doğrultuda hedefte iki isim yer alıyor. Fenerbahçeli Mehmet Ekici ve Alper Potuk. Mehmet’in bonservisiyle alınması planlanırken Alper’in ise kiralanması gündemde. Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncunun durumlarının netleşmesi için gün sayıyor.