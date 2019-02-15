Beşiktaş kadar Yeni Malatyaspor da galibiyet için iddialı. Sarı-Kırmızılı ekibin en büyük avantajı ise iç saha performansı. Kartal’ın 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan Doğu ekibi, bu sezon ligde yeni stadında sadece 1 kez yenildi. Ligin 4. haftasında Rıza Çalımbaylı Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Malatyaspor, sonrasında çıktığı 8 maçı da kaybetmedi; 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Erol Bulut’un takımı aynı zamanda sahasında devleri de bir bir devirmeyi başardı. Fenerbahçe’yi 1-0, Galatasaray’ı 2-0, Trabzonspor’u ise 5-0 mağlup eden Malatyaspor, Beşiktaş’ı da koleksiyona eklemek amacında.

'Kesinlikle 3 puan'

Maçla ilgili konuşan Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Beşiktaş’ın kalitesi ortada. Dikkatli olmamız lazım. Sahaya kesinlikle 3 puan için çıkacağız. Biz hem ligde hem de kupada en iyisini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.