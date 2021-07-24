Yeni Malatyaspor’un Bolu kampı devam ediyor

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki sabah antrenmanına koşuyla başlayan Yeni Malatyasporlu futbolcular, daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Malatya ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, gazetecilere, şu anda üçüncü etap kampına devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalarının iyi gittiğini belirten Buz, "Gerçekten arkadaşlarımız burada özverili bir şekilde çalışıyor. Burada sezonun temelini atıyoruz. Bu çalışmalar gerçekten çok önem arz ediyor. Üçüncü etapta dayanıklılıktan sonra müsabakalara giriliyor. Bu dönemde üç müsabakamız olacak. Ondan sonra da bir müsabaka da İstanbul’da yapacağız, Başakşehir’e karşı. Onu da bitirerek Malatya’ya döndükten sonra Trabzon maçına son haftada hazırlanacağız. Bu etabın kuvvet ve dayanıklılık, aynı zamanda da taktiksel açıdan önem arz ettiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Buz, transfer çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:

" Transfer konusunda şu anda çok önemli iki transferimiz var. Rayane ve Haddadi, çok önemli transferler bizim açımızdan. Bize güç katacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda gençlere de önem veriyoruz. Burada transfer ettiğimiz bir sürü genç arkadaşımız var. Onların arasından da Süper Lig seviyesini yakalayabilen arkadaşlarımıza da şans vermek istiyoruz. Transferlerimiz devam ediyor."

Yeni sezondan beklentilerine de değinen Buz, iyi hazırlanarak iyi bir takım oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Buz, "Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Çok zor bir durumdayken ligde kaldık." diyerek, bundan ders çıkararak kendilerine yakışır futbol oynamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.