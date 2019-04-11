Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyet peşinde

Sarı-siyahlı ekip hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürürken, futbolcular Murat Yıldırım ve Mustafa Akbaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Murat Yıldırım, geçen hafta Galatasaray karşılaşmasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Karşılaşmada rakip oyuncuyla girdikleri mücadele neticesinde rakip takıma penaltı verildiğini dile getiren Murat Yıldırım, "Omuz omuza bir mücadele vardı. Rakip oyuncu orada kendini atıyor. Hakem, Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni (VAR) bile izlemiyor. Üzüldüm, VAR’ı izlese penaltı vermeyebilirdi. Sonuçta mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray karşısında iyi mücadele ederek, ikinci maç için avantaj elde ettiklerini aktaran Murat, "Önümüzdeki lig maçının ardından Galatasaray’ı burada yenerek, finale çıkmamız lazım. Hem lig hem de kupa bizim için önemli. İki kulvarda da başarılı olmayı istiyoruz. Şu an ligde 5. sıradayız, yerimizi korumak istiyoruz. Ligi üst sıralarda tamamlamak bizim için başarı olacak." diye konuştu.

Mustafa Akbaş: "Kupayı Malatya’ya getireceğiz"

Sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrı kalan Mustafa Akbaş ise bugün takımla antrenman yapmaya başladı.

Mustafa, takım olarak ligi ve kupayı önemsediklerini dile getirerek, "Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu kupayı almak. Bunun için de önümüzde iki maç kaldı. En iyi şekilde hazırlanarak kupayı Malatya’ya getireceğiz. Lig de kupa da bizim için önemli. Hem ligde hem de kupada kalan maçlarımızı almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin "Sarı siyahlı takımın defansında ligin ilk yarısına göre zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Mustafa Akbaş, "Sakatlıklar dolayısıyla o arka dörtlü antrenmanda bile hiç beraber çalışamadı. Beraber ne kadar çalışır, maça çıkarsak savunmanın da o kadar iyi olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Mustafa, konuk edecekleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin ise "Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya 3 puan için çıkacağız. İnşallah sahadan 3 puan ile ayrılan taraf biz oluruz." dedi.

Sarı-siyahlı oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Kısa pas çalışması yapan takım daha sonra basına kapalı bölümde taktik çalıştı.