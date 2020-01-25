Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması
Süper Lig'in 19.haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor pazartesi günü akşam karşılaşacak. Elazığ ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelenmesi iddiaları üzerine ev sahibi takım resmi sitesinden açıklama yaptı.
Yeni Malatyaspor'un resmi stesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;
Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.