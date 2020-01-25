Yeni Malatyaspor'un resmi stesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz.