Ligde sona gelinirken, alt sıralarda düşme hattındaki takımların kaderi belli olmaya başlıyor... Bu anlamda dün en kritik maçlardan birinde Bülent Uygun döneminde uçuşa geçen Rizespor , ile ateş hattı ile arasındaki farkı açmak isteyen Yeni Malatyaspor kapıştı. Konuk ekip, Meriah’ın elle oynaması sonucunda penaltı kazandı, 6’da Adem Büyük ile öne geçti: 0-1. Golün ardından topun sahibi Rize oldu fakat golü yine Malatya buldu. 24’te kullanılan kornerde kaleci Gökhan topu elinden kaçırdı, Hadebe affetmedi: 0-2. İlk devre bu skorla sona erdi, Malatyaspor kontrollü oyun anlayışı ile rakibine şans tanımadı. Rizespor ise kapalı savunmayı bir türlü açamadı, ataklarını olgunlaştıramadı.

İşlerini şansa bırakmadılar

Konuk ekip, ikinci yarıda ise işini şansa bırakmamak için oyunu rölanti altına almak yerine farkı açmak adına bastırdı, pozisyonlara girdi. Maç boyunca takım halinde birbirinden kopuk bir şekilde oynayan Rize’de, 49’da Meriah, Tetteh’in yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı ile atıldı. Maçın son bölümlerine doğru tempo iyice düşerken, 80’de Fofana, fişi çeken isim oldu: 0-3. 90+1’de Kubilay, maçın skorunu belirledi: 0-4. Malatya, rakiplerinin takılması ile birlikte puanını 44 yaptı, 13. sıraya yükselerek, ligde kalmayı neredeyse garantilemeyi başardı.

Mertcan Polat