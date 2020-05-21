Yeni Malatyaspor'dan Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyareti

Yeni Malatyaspor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

21 Mayıs 2020, Perşembe 16:53 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'dan Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyareti

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, 2.Başkanımız Selim Pilten, Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan Çelebi, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibi, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın ve futbolcularımız Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a imzalı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

Başkan Gürkan, Yeni Malatyaspor'un ligin kalan haftalarında kendine yakışan sonuçları alarak ligde kalacağına inandığını söylerken Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

İHA

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