Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon formalarını hazırladığı kliple sosyal medyada tanıttı. Klipte, Malatya’da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve nisan ayında hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı da anıldı.

Klipte, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nda bulunan gençlerden birinin telefonuna sarı siyahlı takımın yeni sezon formalarının görücüye çıktığına dair bildirim geliyor.

Bu sırada Kaydı’yı canlandıran kişi de araba zannederek süslediği sopayla gençlerin yanından geçerek ilerliyor.

Daha sonra ise Yeni Malatyaspor’un satış mağazasına giden Kaydı’yı canlandıran kişi, üzerinde "Mercedes Kadir 44" yazan formayı giyiyor.

Klibin sonunda ise takımın yeni sezon formaları tanıtılıyor.







