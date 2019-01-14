Sadık Çiftpınar ve Boutaib’i satarak kasasını dolduran Doğu ekibi ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek adına kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, forvet için rota İtalya. Yeni Malatyaspor’un Genoa’da forma giyen 28 yaşındaki golcü Gianluca Lapadula ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Pereira da yolcu

İtalyan ekibinde sezon başından bu yana beklediği şansı bulamayan ve kulübüyle sözleşmesini tek taraflı fesh etmeye hazırlanan başarılı forvetle ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların birkaç güne kadar atılacağı bildirildi. Yeni Malatyaspor’da 3 sezondur başarılı bir şekilde mücadele eden Pereira’nın ise Spor Toto 1. Lig’e gideceği öğrenildi. Denizlispor ve Adana Demirspor’un çok yakından ilgilendiği futbolcunun iki takımdan birine ‘evet’ demesi bekleniyor.