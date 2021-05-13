Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen yıl Yeni Malatyaspor’un küme düştüğünü ancak ligin devam ettiğini, bu yıl da çok depresif bir durumda Yukatel Denizlispor maçının ardından takımın başına geçtiğini hatırlattı ve süreci anlattı: “45 puan yaptık. Burada inanılmaz bir mücadele verildi. Başta takım kaptanı Adem Büyük olmak üzere futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnanılmaz özverili oynadılar. Benim için burası çok farklı. Yeni Malatyaspor ile ben şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldik. Bizim açımızdan çok güzel bir başarı ve çok mutlu oldum. Malatyaspor taraftarı ve tüm Malatyalılar için çok önemli bir gün. Yeni Malatyasporumuz ligde ve önümüzdeki yıl için planlarını yapabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk.”

‘Karakterli bir takımız!’

“Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerine koyarak giden bir performans sergiliyoruz. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Son hafta kiminle oynayacağımızdan bağımsız olarak camiamıza yakışır bir şekilde mücadelemizi son dakikaya kadar sürdüreceğiz.”



