İngiltere Premier Lig’de ara transfer dönemi kapanmış olsa da bu dönemin en aktif kulübü Newcastle United, hala kadrosunu güçlendirmenin yollarını arıyor. Bonservisi elinde olan oyuncuların hala Premier Lig kurallarına göre transfer edilebilir olması, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Newcastle United’ı bonservisi elinde olan oyunculara yönlendirdi.

Daily Express’in haberine göre Newcastle United bonservisleri elinde olan Diego Costa, Elkeson ve Mateo Musacchio’nun yanı sıra Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı Wallace Fortuna dos Santos ile sözleşme imzalayabilir.

Özellikle stoper pozisyonuna takviye yapmak istediği bilinen Newcastle United’ın Musacchio ve Wallace’dan biriyle sezon sonuna kadar yapılacak kısa vadeli bir anlaşmayla kadrosuna katabileceği öğrenildi.







