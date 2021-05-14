A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu online olarak düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Kadroda yer alan isim şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.





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Yeni Malatyaspor'dan tepki

Kadronun açıklanmasının ardından Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ün seçilmemesine tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından bir tweet attı. Yapılan paylaşımda, "Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu." ifadelerine yer verildi.







