Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’ın resmi imzasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, ilk olarak iç transfere yönelerek, sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeye başladı. Malatya temsilcisinin, devre arasında kiralık olarak gelen Aboubakar Kamara ile her konuda anlaştığı, Fulham’a ise tecrübeli futbolcu için 1 milyon 500 Bin Euro’luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Fransız oyuncunun da Malatya’da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Erkan Kaş uzattı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Guilherme için de futbolcunun kulübü Benevento’ya teklifini sunduğu ve bu teklife İtalyan kulübünün olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. İç transferde şu ana kadar sadece Erkan Kaş’ın opsiyonunu kullanarak yeniden anlaşan Malatya ekibinin, orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile de yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

‘10’a yakın transfer...’

Transferlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek şunları söyledi: “Doğru transferler yapmak için yoğun çalışıyoruz. Transfer komitemiz, hocalarımız, sportif direktör çalışıyor. Zamanımız kısıtlı. Şu an takımda sözleşmesi biten ve ayrılan futbolcularımız var. İç ve dış transferde 10’a yakın futbolcu alacağız. UEFA Avrupa Ligi’nde ön elemeleri kayıpsız geçip gruplara kalmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ligi de aksatmak istemiyoruz. İki kulvarda da en iyi şekilde mücadele edeceğiz.”