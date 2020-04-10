Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

Corona virüs salgını nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları ifade edildi.

10 Nisan 2020, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

Süper Lig'de en kötü sezonunun yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim maç kazanamama ve corona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor.

Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

İHA

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