Yeni Malatyaspor’da yeni transferlerin sakatlık şanssızlığı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 5’inden sakatlıklar nedeniyle fazla verim alamadı.

Ligin ilk yarısını 29 puanla 3. sırada bitiren sarı-siyahlı takım, ara transfer döneminde kadrosuna 7 futbolcu dahil etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasında Yiğithan Güveli, Barış Alıcı, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Bülent Cevahir ve Aboubakar Kamara ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Ara transfer döneminde önemli oyuncularından Sadık Çiftpınar ile Khalid Boutaib’i bonservis bedeli karşılığında başka kulüplere veren Malatya ekibi, yeni transferlerinin sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda kadro sıkıntısı yaşadı.

- Kamara ligde 57 dakika sahada kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar Kamara, geride kalan bölümde hayal kırıklığı yaşattı.

Fransız oyuncu, ligde sarı-siyahlı formayı ilk kez 21. haftadaki Atiker Konyaspor maçında giydi.

Son 29 dakikasında görev yaptığı Atiker Konyaspor müsabakasında bir sarı kart gören 24 yaşındaki oyuncu, bu mücadelenin ardından sakatlık yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de 22, 23 ve 24. haftada oynadığı maçlarda sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kamara, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında 28 dakika sahada kaldı ve bir sarı kart gördü.

Fransız forvet, Malatya ekibinin 26. haftada MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

- Bifouma son 5 maçta oynamadı

Evkur Yeni Malatyaspor’un ara transfer döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Thievy Bifouma, sakatlığı nedeniyle ligdeki son 5 maçta forma giyemedi.

Ligde ilk kez 19. haftada İstanbul’da Fenerbahçe ile oynanan maçta sarı-siyahlı takımın formasını giyen ve 45 dakika mücadele eden Bifouma, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

Ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 72. dakikada oyundan alınan Bifouma, son 5 karşılaşmada ise forma giymedi. Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla toplam 207 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemedi.

- Mustafa Akbaş ve Robin Yalçın da sakatlık yaşadı

Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş ile Robin Yalçın da sakatlık yaşayan futbolcular arasında yer aldı.

Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından sarı-siyahlıların 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mustafa Akbaş, devre arası hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının ilk 4 maçında forma giyemedi.

Ligde Beşiktaş maçının son 18 dakikasında görev yapan Mustafa Akbaş, son 4 karşılaşmada ise 90’ar dakika sahada kaldı.

Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-siyahlı takıma imza atan Robin Yalçın da sakatlık yaşadı. Robin Yalçın, ikinci yarıda 2 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, 2 müsabakada ise yedek kulübesinde oturmasına rağmen oyuna giremedi. Robin Yalçın, eski takımı Çaykur Rizespor ile 23. haftada oynanan mücadelenin 4. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Sadık Çiftpınar transferinde bonservisiyle Fenerbahçe’den kadroya dahil edilen Yiğithan Güveli de sakatlığı nedeniyle henüz Evkur Yeni Malatyaspor formasını giyemedi.

AA