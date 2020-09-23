Yeni Malatyaspor’da Tetteh, Trabzonspor maçını iple çekiyor

Süper Lig'deki ilk puanını Göztepe karşısında alarak moral bulan Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken, golcü oyuncu Tetteh’in çalışmalardaki hırsı teknik heyeti memnun ediyor. Ligin ilk 2 haftasında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Ganalı futbolcu, Trabzonspor maçını iple çekiyor. Tamamen iyileşen Tetteh, Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda.

Sparta Prag'dan büyük beklentilerle transfere edilen 23 yaşındaki futbolcu, antrenman eksiğini kapatmak için teknik heyetin verdiği ekstra programları da uyguluyor.

Yeni Malatyaspor’un transferde Tetteh’in yanına alternatif bir golcü transferi daha gerçekleştireceği belirtildi.

İHA