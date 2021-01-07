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Yeni Malatyaspor’da test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

07 Ocak 2021, Perşembe 20:20 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor’da test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.     

Testler neticesinde pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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