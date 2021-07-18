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Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Yeni Malataspor'un Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşandı. Nuri Fatih Aydın’ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğu 6-8 ay sahalardan uzak kalması öngörüldüğü duyuruldu.

18 Temmuz 2021, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Yeni Malataspor'un Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi

"Gaziantep FK maçında sakatlanan oyuncumuz Nuri Fatih Aydın’ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 6-8 ay sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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