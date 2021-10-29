Marius Sumudica'nın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezon başı Fenerbahçe 'den kadroya katılan Sadık Çiftpınar 7-10 gün arası sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalacak.

Kulüp Doktoru Cahit Günaydın, yaptığı açıklamada, “Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.







