Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre şoku yaşanıyor

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre maç kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartıldı.

28 Aralık 2019, Cumartesi 23:25 Son Güncelleme:
- A +
Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre şoku yaşanıyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre’nin sakatlığı nedeniyle yarın Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre’nin durumuna ilişkin şöyle denildi:

"Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel’in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup yarınki maçın kadrosunda yer alamayacaktır."

Bu haberi de okudularOkan Buruk'tan son dakika Arda Turan açıklaması: Galatasaray...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...