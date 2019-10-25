Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

Yeni Malatyaspor, milli takımdan sakat dönen Tunuslu futbolcusu Ghaylan Chaaleli’nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

25 Ekim 2019, Cuma 12:28
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Yeni Malatyaspor’da Ghaylan Chaaleli 4 hafta yok

Malatya ekibi Tunuslu futbolcu Chaaleli’nin kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan sporcumuz Gheylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgada kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında 1. derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı" ifadelerini kullanıldı.

İHA

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