Yeni Malatyaspor'da Fofana takımdan ayrı çalıştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasıyla sona ererken Fofana, takımdan ayrı çalıştı.

14 Şubat 2020, Cuma 17:32 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor'da Fofana takımdan ayrı çalıştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı’ndaki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Fofana takımdan ayrı çalıştı

Antrenman, Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi. Son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Moryke Fofana, takımdan ayrı bireysel antrenör gözetiminde çalıştı.

MALATYA (AA)

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