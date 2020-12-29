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Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Süper Lig’in 15. Haftasında sahasında Erzurumspor’a 3-1 mağlup olarak taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, ligin 16. Haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile başlayacak.

29 Aralık 2020, Salı 13:38 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın başlıyor

Ligde 20 puanla 8. sırada yer alan sarı siyahlılar Erzurumspor maçı sonrası 2 günlük izne ayrılmıştı. Ankaragüc maçı hazırlıklarının yarın başlayacağı sarı siyahlılarda iki önemli eksik bulunuyor. Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Adem Büyük ile Acguah Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak.

Bu 2 oyuncu dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

İHA

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