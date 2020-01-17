Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 4-0 yenilerek tur şansını zora sokan Yeni Malatyaspor’daki kötü gidişat taraftarı üzerken, yönetimin Sergen Yalçın ile yolları ayırması camiada büyük yankı uyandırdı. Sarı-Kırmızılılar’da takımın başına getirilecek olan yeni teknik adam için çok hızlı davranılmayacak.

Yönetim hoca arayışında sportif direktör Ali Ravcı’ya tam yetki verdi. Doğu ekibi, bu doğrultuda Başakşehir maçına Ravcı yönetiminde hazırlandı. Yeni Malatyaspor’da yarın oynanacak maçın hazırlıkları tam kadro devam ederken, kart cezası sona eren Adis Jahovic de görev verilmesi halinde bu haftaki maçta yerini alabilecek.