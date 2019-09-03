Btc Turk Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 3. haftasındaki 3-2 mağlubiyetle tamamlanan Alanyaspor maçının üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmayı değerlendiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, iki devrede birbirinden oldukça farklı görüntü verdiklerini belirtti.

“İlk 45 dakikadaki takımı tanımak imkansızdı”

Müsabakanın ikinci yarısındaki oyunla kaybetmeyi hak etmediklerini belirten Gevrek, “Kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz. Müsabakanın iki devresi de birbirinden oldukça farklı geçti. Şu da bir gerçek ki; ilk yarı ne kadar kötüysek ikinci yarıda o kadar iyiydik. İlk 45 dakikadaki takımı tanımak imkansızdı. İkinci yarı ise gerçek kimliğimize döndük. Maçı çevirebilirdik ama hakem faktörü de devreye girdi. Çok üzüldük ama sağlık olsun. Takımın özellikle ikinci yarı ortaya koyduğu yenilgiyi kabullenmeyen görüntü bizleri ilerisi adına umutlandırdı. Her şeye rağmen lig uzun bir maraton. Henüz 3. haftadayız ve milli arada eksiklerimizi gidermeye çalışacağız” dedi.

“Sergilenen futboldan memnunuz”

Gevrek, transfer dönemini de değerlendirerek, “Transfer döneminde kadromuza oldukça kaliteli futbolcular kattık. Bazı futbolcularımız takıma uyum sağladıklarında daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Açıkçası bu haftaya kadar Alanyaspor maçının bir devresi dışında sergilenen futboldan memnunuz. Milli aradan sonra sakatların dönmesiyle de gerçek kimliğimizi bulacağımızı tahmin ediyorum. Alanya maçında bizi sonuna kadar destekleyen taraftarımızı üzdüğümüz için gerçekten biz de üzüldük. Önümüzdeki haftalarda onlara daha iyi bir takım izleteceğiz inşallah” diye konuştu.