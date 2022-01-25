Yeni Malatyaspor’da 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace, 200 bin Euro bonservis bedeli ve kulüpteki alacaklarını bırakma karşılığında bonservisini alarak Çin’e transfer oluyor. Tecrübeli savunmacının evrakları tamamlanır tamamlanmaz kulübüyle yolları resmen ayrılacak. Teknik direktör Marius Sumudica, Wallace’ın gidişine onay verdi. Sarı- Kırmızılı takımda stoper Semih Kaya’yı da Çaykur Rizespor istiyor. Görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken tarafların kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.