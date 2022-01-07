Süper Lig 'in 20. haftasında lider Trabzonspor 'a konuk olacak olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük şoku yaşanıyor. 15 puanla ligin son sırasında Trabzon deplasmanına çıkacak olan Doğu ekibinde kaptan Adem Büyük, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Didier Ndong'un da ailevi sebeplerden dolayı maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; ''Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle kaptanımız Adem Büyük, sağlık ekibimizin raporu teknik heyetimizin kararı ile Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca ailevi sebeplerden dolayı ülkesinde bulunan Didier Ndong kadroda yer almayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

Malatyaspor'da sakatlıkları süren Wallace ve Rahman Buğra Çağıran'ın yanı sıra Afrika Kupası'na giden Benjamin Tetteh ile Oussama Haddadi de zorlu maçta olmayacak diğer isimler.







