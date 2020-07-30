Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın özellikle Amerika ve yurt dışındaki diğer operasyonlarını yöneten Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor'a başkan adayı oldu. Tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu belirtilen Köse’nin önümüzdeki günlerde bunu duyuracağı ifade edildi.

Bütün dünyada finansal olarak sürdürebilirliği tartışılan futbol sektörünün artık profesyoneller tarafından yönetileceği konuşulurken, Yeni Malatyaspor’a da alanında uzman bir profesyonel olan Ahmet Köse’nin aday olması spor otoriteleri ve yorumcuları tarafından oldukça olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

İHA