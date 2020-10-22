Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor'da sakatlanan iki isim Adem Büyük ve Issam Chebake'in durumları belli oldu. Kulüp doktoru Hakan Ayaz iki futbolcunun 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu paylaştı.

İH Konyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanan Adem Büyük ile ilgili bilgi veren Ayaz, “Konyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanan Adem Büyük’ün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda uyluk arkasında biceps femoris adelesinde GRADE 1 STRAIN (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.” dedi

İH Konyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Issam Chebake’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Ayaz, “Konyaspor maçında sakatlanan Issam Chebake’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda kasık bölgesinde pectineus adelesinde GRADE 1 STRAIN (Adale zorlanması) tespit edilmiş olup tahmini 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.