Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyen Adem Büyük ve Issam Chebake de katıldı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.