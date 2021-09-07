Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kulüplerden birisi olan Yeni Malatyaspor, forvet bölgesine El Ahly takımında forma giyen 26 yaşındaki Walter Bwalya'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki Santrafor Walter Bwalya’nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter!