Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya transferi için anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum hattına Mısır'dan bir takviye gerçekleştiriyor. Yeni Malatyaspor'un Mısır ekibi Al Ahly'nin Kongolu golcüsü Walter Bwalya'yı kadrosuna katmak üzere olduğu aktarıldı.

Leopardsactu'nun haberine göre Yeni Malatyaspor, Bwalya'yı kiralamaya hazırlanıyor. Golcü oyuncuyu satmak istemeyen Al Ahly'nin kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda da Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandığı aktarılıyor.

26 yaşındaki golcünün, sağlık kontrolleri ve sonrasında resmi imza için bugün Malatya'da olması bekleniyor.