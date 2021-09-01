Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya transferi için anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son olarak Mısır'da Al Ahly forması giyen Kongolu golcü Walter Bwalya'nın transferinde sona geldi. Yeni Malatyaspor, Bwalya'nın transferi için Al Ahly ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum hattına Mısır'dan bir takviye gerçekleştiriyor. Yeni Malatyaspor'un Mısır ekibi Al Ahly'nin Kongolu golcüsü Walter Bwalya'yı kadrosuna katmak üzere olduğu aktarıldı.
Leopardsactu'nun haberine göre Yeni Malatyaspor, Bwalya'yı kiralamaya hazırlanıyor. Golcü oyuncuyu satmak istemeyen Al Ahly'nin kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda da Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandığı aktarılıyor.
26 yaşındaki golcünün, sağlık kontrolleri ve sonrasında resmi imza için bugün Malatya'da olması bekleniyor.