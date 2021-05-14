Süper Lig'de son yıllarda ilk kez şampiyonluk gol averajına kalabilir. Son haftaya 81 puan ve +44 averajla giren Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, 81 puan ve +42 averaja sahip Galatasaray ise son hafta Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.

Her iki takım da galip gelirse şampiyon averaja kalacak. Gözler istatistiklere çevrildi. Peki Yeni Malatyaspor ve Göztepe bu sezon en çok kaç farklı kaybetti? En çok kaç gol yedi? Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları kaç gollü bitti? Farklı galibiyetleri ne durumda?

Yeni Malatyaspor bu sezon 4 ve üzerinde gol yemedi

Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 39 maçta hiçbir rakibine 4 ve üzerinde gol atma imkanı vermedi. Yeni Malatyaspor en çok üç gol yerken bunu da 7 kez yaşadı. (%17)

Gol Yemediği Maç: 8

1 gol yediği maç: 19

2 gol yediği maç: 5

3 gol yediği maç: 7

4 ve üzeri gol yediği maç: yok

Yeni Malatyaspor son 9 haftada sadece 6 gol yerken bu maçlar içinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. İrfan Buz'un ekibi deplasmanda ise 19 maçta 28 gol yerken (1,47 gol yeme ortalaması) sezon genelinde de 39 maçta 50 gol yedi

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray bu sezon 4 kez 4+ gol sayısına ulaştı

Süper Lig'de 39 maçta 77 gol atan ve 1,97 ortalamaya ulaşan Galatasaray, ligin en golcü ikinci takımı. Galatasaray sezon genelinde 4 kez rakiplerine 4 ve üzerinde gol attı.

Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

Galatasaray 6-1 Denizlispor

Ç. Rizespor 0-4 Galatasaray

Denizlispor 1-4 Galatasaray

Galatasaray bu sezon sadece 5 maçı gol atamadan bitirirken 12 kez rakiplerine 1 gol, 9 kez rakiplerine 2 gol, 9 kez rakiplerine 3 gol, 4 kez rakiplerine 4+ gol attı.





Göztepe bu sezon sadece 2 kez 4 ve üzerinde gol yedi

Göztepe Süper Lig'in son döneminde gollü maçlara imza atarken sadece iki kez 4 ve üzerinde gol yedi. Geçen hafta öne geçtiği maçta Gençlerbirliği karşısında 5-3 kaybeden Göztepe aynı sonuçla Sivasspor'a karşı İzmir'de kaybetmişti

Göztepe bu sezon 39 maçta 57 gol yerken (maç başına 1,46) iç saha maçlarında ise 19 maçta 25 golü kalesinde gördü. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe bu sezon 8 maçı gol yemeden bitirirken 16 maçta 1 gol, 8 maçta 2 gol, 5 maçta 3 gol, 2 maçta ise 5 gol yedi.

Göztepe Yeni Malatyaspor'a oranla daha golcü

Göztepe geride kalan dönemde rakiplerine 58 gol atarken Yeni Malatyaspor ise 48 gol kaydetti. İlginç olan ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında da atılan gol sayılarında 10 gol fark var. (87-77)

Beşiktaş bu sezon 6 kez rakiplerine 4+ gol attı

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en golcü takım olurken rakiplerine 4 ve üzerinde gol atma konusunda da zirvede yer aldı. Beşiktaş bu sezon 6 kez rakiplerine 4 ve üzerinde gol attı

Beşiktaş 7-0 Hatayspor

Beşiktaş 6-0 Ç. Rizespor

Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Karagümrük 1-4 Beşiktaş

BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş





Beşiktaş ve Galatasaray handikaplı (en az iki fark) daha çok kazanıyor

Şans oyuncuları dili ile handikaplı galibiyet bir başka deyişle en az iki farklı galibiyet sayılarına bakıldığı zaman hem Beşiktaş hem de Galatasaray başarılı oldu. Beşiktaş 11 kez tek farklı, 14 kez en az iki farklı kazanırken Galatasaray 10 kez tek farklı 15 kez en az iki farklı galip geldi. Göztepe ve Yeni Malatyaspor ise mağlubiyet konusunda eşit. İki takım da 14'er kez yenilirken bu maçlar içinde 8 kez tek farklı kaybetti

Beşiktaş Galibiyet Galatasaray

11 Tek farklı 10

14 En az iki fark 15



