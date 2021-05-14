Yeni Malatyaspor ve Göztepe bu sezon en çok kaç farklı kaybetti? Averaj ve gol hesapları...
Süper Lig'de son yıllarda ilk kez şampiyonluk gol averajına bir başka deyişle normal averaja kalabilir. Son hafta Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş ile son hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray galip gelirse şampiyon averaja kalacak. Gözler istatistiklere çevrildi. Peki Yeni Malatyaspor ve Göztepe bu sezon en çok kaç farklı kaybetti? En çok kaç gol yedi? Galatasaray ve Beşiktaş maçları nasıl bitti?
Süper Lig'de son yıllarda ilk kez şampiyonluk gol averajına kalabilir. Son haftaya 81 puan ve +44 averajla giren Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak, 81 puan ve +42 averaja sahip Galatasaray ise son hafta Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.
Her iki takım da galip gelirse şampiyon averaja kalacak. Gözler istatistiklere çevrildi. Peki Yeni Malatyaspor ve Göztepe bu sezon en çok kaç farklı kaybetti? En çok kaç gol yedi? Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları kaç gollü bitti? Farklı galibiyetleri ne durumda?
Yeni Malatyaspor bu sezon 4 ve üzerinde gol yemedi
Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 39 maçta hiçbir rakibine 4 ve üzerinde gol atma imkanı vermedi. Yeni Malatyaspor en çok üç gol yerken bunu da 7 kez yaşadı. (%17)
Gol Yemediği Maç: 8
1 gol yediği maç: 19
2 gol yediği maç: 5
3 gol yediği maç: 7
4 ve üzeri gol yediği maç: yok
Yeni Malatyaspor son 9 haftada sadece 6 gol yerken bu maçlar içinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. İrfan Buz'un ekibi deplasmanda ise 19 maçta 28 gol yerken (1,47 gol yeme ortalaması) sezon genelinde de 39 maçta 50 gol yedi
Galatasaray bu sezon 4 kez 4+ gol sayısına ulaştı
Süper Lig'de 39 maçta 77 gol atan ve 1,97 ortalamaya ulaşan Galatasaray, ligin en golcü ikinci takımı. Galatasaray sezon genelinde 4 kez rakiplerine 4 ve üzerinde gol attı.
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
Galatasaray 6-1 Denizlispor
Ç. Rizespor 0-4 Galatasaray
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Galatasaray bu sezon sadece 5 maçı gol atamadan bitirirken 12 kez rakiplerine 1 gol, 9 kez rakiplerine 2 gol, 9 kez rakiplerine 3 gol, 4 kez rakiplerine 4+ gol attı.
Göztepe bu sezon sadece 2 kez 4 ve üzerinde gol yedi
Göztepe Süper Lig'in son döneminde gollü maçlara imza atarken sadece iki kez 4 ve üzerinde gol yedi. Geçen hafta öne geçtiği maçta Gençlerbirliği karşısında 5-3 kaybeden Göztepe aynı sonuçla Sivasspor'a karşı İzmir'de kaybetmişti
Göztepe bu sezon 39 maçta 57 gol yerken (maç başına 1,46) iç saha maçlarında ise 19 maçta 25 golü kalesinde gördü. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe bu sezon 8 maçı gol yemeden bitirirken 16 maçta 1 gol, 8 maçta 2 gol, 5 maçta 3 gol, 2 maçta ise 5 gol yedi.
Göztepe Yeni Malatyaspor'a oranla daha golcü
Göztepe geride kalan dönemde rakiplerine 58 gol atarken Yeni Malatyaspor ise 48 gol kaydetti. İlginç olan ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında da atılan gol sayılarında 10 gol fark var. (87-77)
Beşiktaş bu sezon 6 kez rakiplerine 4+ gol attı
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en golcü takım olurken rakiplerine 4 ve üzerinde gol atma konusunda da zirvede yer aldı. Beşiktaş bu sezon 6 kez rakiplerine 4 ve üzerinde gol attı
Beşiktaş 7-0 Hatayspor
Beşiktaş 6-0 Ç. Rizespor
Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Karagümrük 1-4 Beşiktaş
BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş
Beşiktaş ve Galatasaray handikaplı (en az iki fark) daha çok kazanıyor
Şans oyuncuları dili ile handikaplı galibiyet bir başka deyişle en az iki farklı galibiyet sayılarına bakıldığı zaman hem Beşiktaş hem de Galatasaray başarılı oldu. Beşiktaş 11 kez tek farklı, 14 kez en az iki farklı kazanırken Galatasaray 10 kez tek farklı 15 kez en az iki farklı galip geldi. Göztepe ve Yeni Malatyaspor ise mağlubiyet konusunda eşit. İki takım da 14'er kez yenilirken bu maçlar içinde 8 kez tek farklı kaybetti
Beşiktaş Galibiyet Galatasaray
11 Tek farklı 10
14 En az iki fark 15