Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak ve kaleci antrenörü Mustafa Cengiz Birgen ile Çaykur Rizespor'un antrenörü Toprak Kırtoğlu "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle, Helenex Yeni Malatyaspor Kulubü de "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü yardımcı antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın 16.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA CENGİZ BİRGEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun 16.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 17.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü İLKER PÜREN'in 17.04.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-TUZLASPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 17.04.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-GZT GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 20.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 18.04.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 8/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi SERHAT ÖZBEY'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 20.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 19.04.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 19.04.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ANKARASPOR Kulübü antrenörü AHMET ÖZDEMİR'in 19.04.2021 tarihinde oynanan BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR-ANKARASAPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."