Yeni Malatyaspor tur için inançlı

Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ravcı, Olimpija Ljubljana ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçına tur için çıkacaklarını söyledi. Perşembe akşamı Slovenya’da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi İHA muhabirine konuşan Ravcı, ilk maçtaki dezavantajlarının ikinci maç için geçerli olmadığını ifade etti.

“İlk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğiz”

Sahalarında oynadıkları ilk maçta avantajlı bir skor elde edemediklerini kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi'nde sahamızda oynadığımız ilk maçta bazı dezavantajlarımız vardı. Elbette ki en başta rakibin fiziksel olarak daha hazır olması ve bizim hazır olmamamız durumu var. Bir diğer neden de yeni bir takım oluşumuz. İlk kez yan yana oynayan arkadaşlarımız vardı ve fiziksel olarak yüzde 50-55’lik bir gerçeklikle sahaya çıktık. İlk müsabakadan sonraki süreç bizim ikinci maça daha iyi hazırlanmamız ve takımdaki oyuncuların daha fazla kaynaşması açısında iyi geçti diyebilirim. Açıkçası ilk maçtaki Yeni Malatyaspor’dan daha iyi bir takım izleteceğimizi söyleyebilirim. Rakibimiz karşısına tur için çıkacağız” dedi.

“Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız”

Ravcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi vererek, “Transferde şu ana kadar verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Gelen oyuncuların tamamından yüzde yüz verim alacağımıza inanıyorum. Tabi transfer çalışmalarımız devam ediyor. Forvete, sol beke ve orta sahaya alacağımız oyuncular var. Bu transferleri turu geçsek de geçmesek de yapacağız” diye konuştu.

İHA