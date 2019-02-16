Yeni Malatyaspor tribünlerinden koreografi şov

27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nda satışa sunulan 24 bin biletin büyük bölümü satıldı. Sadece kuzey tribününde güvenlik nedeniyle boşluk bırakılırken, kalan bölümlerin tamamı doldu. Karşılaşma öncesinde de koreografi şov vardı. İlk görselde Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek’in şahlanmış at üzerindeki resmi yer alırken, ikinci görselde ise teknik direktör Erol Bulut ve futbolcular vardı. Öte yandan “Hep birlikte daha büyük hedeflere haydi Malatyam” yazılı 20 bin atkı dağıtılırken, maç boyunca Sarı-Kırmızılı taraftarların desteği bir an olsun kesilmedi.