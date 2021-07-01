Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip, sık dokuyor

Süper Lig ’de 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Malatya temsilcisinde yeni sezon öncesi başlayan revizyon sürüyor.

Yeni Malatyaspor’un Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe, ABD’nin Houston Dynamo Kulübüne transfer oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25 yaşındaki stoperin transferinden 1,5 milyon avro bonservis geliri elde etti.

Hadebe, 2019-2020 sezonu öncesinde geldiği Malatya temsilcisinde 2 sezonda 53 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giydi.

Malatya ekibinde Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu unvanını elde eden Umut Bulut, TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Eyüpspor’a transfer oldu. Futbolcu Bülent Cevahir ise Atakaş Hatayspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Afriyie Acquah, Erkan Kaş, Fernando Zuqui, Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile sözleşmelerinin tamamlanmasının ardından yollar ayrıldı.

Benjamin Tetteh ile görüşmeler sürüyor

Sözleşmesi sona eren futbolcular arasında olan Ganalı forvet Benjamin Tetteh’in durumu henüz netlik kazanmadı.

Yeni Malatyaspor’un Sparta Prag’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ve kulübe büyük katkı sağlayan Tetteh’in takımda kalması için görüşmeler sürüyor.

Transfer opsiyonu sarı-siyahlı kulüpte bulunan Tetteh, geçen sezon 32 maça 2 bin 522 dakika süre aldı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı.

Üç futbolcu transfer edildi

Yeni Malatyaspor, şu ana kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid ve Oussama Haddadi’yi renklerini bağladı.

Sarı-siyahlılar, Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’ü 500 bin lira bonservis bedeli ile 3 1 yıllığına transfer etti.

Geçen sezon Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2 1 yıllık sözleşme imzalayan Malatya ekibi, son olarak Suudi Arabistan’ın El İttifak Kulübü oyuncusu Tunuslu sol bek Oussama Haddadi’yi kadosuna kattı.

Yeni Malatyaspor’la sözleşme imzalayan Tunuslu futbolcu, son 1,5 sezon Süper Lig’de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Öte yandan, kulübün sportif direktörü Ali Ravcı ile de yollar ayrıldı.

Çelikel: "İnce eleyip, sık dokuyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Çelikel, transfer döneminin tamamlanmasına daha çok süre bulunduğunu anlatarak, "Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Futbolcuların üzerinde yoğunlaşıyoruz. İyi futbolcuyu almak kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 3 futbolcuyu renklerine bağladıklarını hatırlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"İnandığımız futbolcuları aldık. Bugün Rayane Aabid’i tüm takımlar istiyor, Oussama Haddadi ise her takımda oynayabilecek futbolcu. Elazığspor’dan aldığımız genç kardeşimiz Cengizhan Akgün de aynı şekilde. Benjamin Tetteh’in kulübüyle görüşüyoruz, anlaşma zeminine çok yakınız. Belki Tetteh’in kulübüne gidip tam olarak anlaşma zeminini geliştirebiliriz. Teklifimizi yaptık, beklemedeyiz. İnşallah mutlu sona yakınız."

Çelikel, bazı mevkilerde eksikleri bulunduğunu dile getirerek, "Bu sezon iddialı, iyi bir takım kurma gayretindeyiz ve bunu da inşallah başaracağız. Orta saha mevkisi için görüştüğümüz en az 2 futbolcu daha var. Onlar da takıma önemli katkılar yapacak oyuncular. Görüşmelerimiz sürüyor. Zaman var diye sonuna kadar beklemek istemiyoruz. Takıma fayda sağlayacak her futbolcunun üstüne gidiyoruz. Bu sezon ses getirecek, iyi futbol oynayan bir takım kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadronun oluşturulması için çaba sarf ettiklerini anlatan Çelikel, "Takımdan ayrılacak 4-5 futbolcu daha var. Giden futbolcularımızın hepsine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gelen futbolcuların daha çok katkı yapmasını umut ediyoruz. Yeni Malatyaspor bu sezon farklı olacak. Seyir zevki açısından çok iyi bir takım izlettireceğiz. Takımımızdaki revizyon ise devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

AA