Çek Ligi'nin önde gelen takımlarından biri olan Sparta Prag'dan kiralanan ve geçen sezonu Yeni Malatyaspor forması altında geçiren Benjamin Tetteh için Erol Bulut ile anlaşan Gaziantep FK devreye girmişti. Bulut'un, 23 yaşındaki forveti kadrosunda görmeyi çok istediği ve oyun sistemine çok iyi bir şekilde oturacağını düşündüğü belirtildi. Ancak diğer yandan Sarı-Kırmızılılar da yıldız oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor. Bu anlamda iki Süper Lig takımı arasında bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor. Ganalı santrforun, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Hal böyle olunca bu rakam, iki takımı da çıkmaza soktu. Fakat Malatyaspor, Sparta Prag ile Tetteh için yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Malatya olmazsa...

İrfan Buz yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, Tetteh'i bonservisiyle kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacak. Bu doğrultuda Malatyaspor, Sparta Prag ekibinden bonservis konusunda bir kolaylık göstermesini isteyecek. Eğer Malatyaspor, Tetteh için orta bir yol bulursa sözleşmeyi imzalayacak. Aksi takdirde bir durumun yaşanması halinde ise bu transfer için Gaziantep FK devreye girecek. Kırmızı-Siyahlı ekibin, Malatyaspor'un alacağı yanıta göre yeniden girişimlere başlaması bekleniyor.



