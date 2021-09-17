Süper Lig 'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 3-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Tesadüf, çarptı girdi falan değil'

"Bizim lehimize giden müsabaka şöyle söyleyeyim; gollerimize de baktığımız zaman gerçekten güzel de goller attık. Varyasyonlu goller öyle söyleyeyim. Tesadüf, çarptı girdi falan değil. İyi başladık. 1'inci golde soldan müthiş bir orta harika bir vuruş, kanat varyasyonu ikinci vuruşta ikinci golde de aynı şekilde, 3'üncü gole de baktığımız zaman gerçekten Mounir Chouiar'in müthiş bir golü var burada. Araya attığı top da çok güzeldi. Baktığımız zaman yediğimiz golü 2-1'den Wallace kaydı, üstüne vurdu kontrpiyede kaldı 2-1, tamam. Yine dediğim gibi 3-1 öne geçtik fakat 3-2'de de adam paylaşımında adam adama olman gerekiyor.''

'Maçın kırılma anı kırmızı kart'

''Gol yedik neyse 3-2 içeriye girdik, tabii ki devam etmek istedik. Oyunumuzu tutarak gol pozisyonları geleceğini de düşünüyorduk bizim açımızdan rakip tabi iyi pas yapan iyi bir takım. Biz de burada pozisyonları geçiş oyunlarındaki pozisyonları yakalayarak golü attıktan sonra daha iyi durmamız gerektiğini söylemiştim, nitekim bir pozisyon da geldi Adem'in ofsayt penaltı pozisyonu. Ancak maçın kırılma anı dakika 61'de kırmızı kart pozisyonu. Kırmızı karttan sonra kolay değildi 3-2. Çünkü çok erkendi 61'inci dakikada.''

'Yediğimiz goller bize yakışmadı'

''Orada 3'üncü golde de yine top aslında bizde olması gerekirken 3-3'ü yedik. 4'üncü golde de 3 tane arkadaşımızın arasında kafayla golü buldu ve 4-3 Karagümrük kazandı. Şimdi oyuna yaptığınız isteğiniz, coşkunuz, arzunuz, iyi oynamak, golleri atmak, kazanmak vardı, oyuncular gerçekten ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Ancak yediğimiz goller de bize yakışmayan gollerdi." (DHA)