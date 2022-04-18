Süper Lig 'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Küme düşmesi kesinleşen ilk ekip olan Doğu temsilcisinin hocası Cihat Arslan karşılaşmanın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi 'Gol öncesi ve sonrası' şeklinde ikiye ayıran tecrübeli çalıştırıcı, "Golden sonra ümidi olmayan takım çöküş yaşar. Benjamin Tetteh idman sevmiyor, bir pozisyonda atak yaparken yere düştü. Biz de bu çöküşü yaşadık diyebilirim. Bu nedenle fark yemekten de korkuyoruz. Allah korusun... Marius Sumudica döneminde böyle bir şey oldu" dedi.

Benjamin Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

'Galatasaray taraftarına teşekkür ederim'

Galatasaray cephesini de değerlendiren Arslan, "Fernando Muslera'ya şansım tutmuyor. 'Haksız rekabet' dedim o zaman.. Her maç 3-4 tane kurtarıyor. Galatasaray hiçbir kulvarda yok ama bu kadar destek.. Eski futbolcuları olarak taraftara teşekkür ederim. Galatasaray ve bizim için artık geleceğe bakma zamanı. Hem bizim, hem de Galatasaray'ın kongresi var. Camianın bütünleşip, Avrupa'da şahlanan Galatasaray'ı inşa etmesini temenni ediyorum" yorumunu yaptı.

Öte yandan Türk futboluna eleştiriler de yapan Arslan sözlerini şöyle noktaladı:

"Teknik direktör olarak paraya, arsaya eve değil, oyuncuya yatırım yapmalıyız. Kaç çocuk çıkarırsam, ailelerine umut olursam, yeter. Kariyerim kaybedebilirim, umrumda değil. Türkiye'de 6 kere takım düşüren adama Milli Takım da veriyorlar, yeter ki arkan olsun..."



