Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı (CANLI)

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. Beşiktaş 'a 3-0 kaybetmesinin ardından 3-1 öne geçtiği Fatih Karagümrük maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan Malatya temsilcisi, kötü gidişata son verip moral depolamak istiyor. 3 puan hasreti çeken Sivasspor ise ilk galibiyeti Malatya deplasmanında almaya çalışacak. Yeni Malatyaspor, 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor. Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan Sivasspor ise puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

1' Maç başladı.

26' Malatyaspor, Stephen Mallan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mallan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

32' Sarı-Kırmızılılar bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

37' Bu kez Sivasspor, Fayçal Fajr ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fajr tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

..Ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Wallace, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Mallan, Adem, Tetteh

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Hakan, Felix, Fajr, Gradel, Henrique, Kayode